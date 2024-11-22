Среди них отравление Ющенко: США обнародовали секретные данные об утвержденных Путиным операциях

Офис директора национальной разведки США рассекретил отчет об убийствах политических противников Владимира Путина. Среди таких операций было в частности убийство Александра Литвиненко и отравление Виктора Ющенко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что некоторые сотрудники разведки давно заявляли, что часть "таинственных смертей" в течение многих лет была составляющей кампании Путина по убийству своих врагов.

Читайте также Я хочу это предотвратить, – Меркель в мемуарах вспомнила разговор с Путиным об Украине

Как Путин ликвидировал своих оппонентов

В отчете американской разведки упоминается ряд убийств, произошедших с 2006 года. Этот двухстраничный документ от 11 июля 2016 года называется "Заказанные Кремлем убийства за рубежом, вероятно, будут продолжаться". Стоит также отметить, что некоторые части документа скрыты для защиты секретной информации.

По оценкам, "первый явный случай", когда Путин заказал убийство за границей, произошел в 2004 году в Катаре. Тогда пара офицеров российской военной разведки была осуждена за убийство чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева, которого США и ООН признали террористом.

Также в документе упоминается убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, которое "почти наверняка заказала Москва". В американской разведке уверены, что Кремль причастен к преследованию других высокопоставленных лиц для политических убийств, но прямых доказательств этого недостаточно.

В документе утверждается, что президент России преследует перебежчиков и диссидентов, ссылаясь на дело бизнесмена Александра Перепеличного, который, как сообщается, был убит в Великобритании в 2012 году с помощью биологического токсина. Этот инцидент произошел незадолго до того, как Перепеличный должен был давать показания по кремлевской схеме налогового мошенничества. Хотя журналисты предполагали, что Кремль заказал его убийство, британское расследование в конце концов установило, что он умер "по естественным причинам".

Представители американской разведки выразили обеспокоенность относительно "способности России совершать убийства с использованием химических и биологических агентов".

Документ американской разведки относительно убийств политических противников Владимира Путина: смотрите файл

В документе также указаны и другие люди, которых российский диктатор мог приказать ликвидировать. Представители разведки предполагают, что Кремль особенно сосредоточился на "мятежных сепаратистах" в Украине. Среди упомянутых лиц – Александр Беднов, бывший министр обороны террористической группировки "ДНР", который до своей гибели в 2015 году возглавлял печально известный отряд, известный под названием "Бэтмен".

Кроме того, в документе указывается, что Кремль, возможно, также планировал нацелиться на политических и оппозиционных лидеров в критически важных постсоветских странах, которые рассматриваются как потенциальные угрозы для власти Путина.

Ключевым примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, который пережил почти смертельное отравление в 2004 году. Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка добавила химический диоксин в его пищу в период, когда он был кандидатом в президенты и выступал за интеграцию Украины с Западом,

– отмечает американская разведка.

В документе также содержится вывод, что Путин, скорее всего, позволил своей марионетке главе Чечни Рамзану Кадырову самостоятельно убивать чеченцев за рубежом.

К слову, в Офисе генпрокурора рассказали журналистам УП, что сейчас досудебное расследование по отравления бывшего президента Украины Виктора Ющенко продолжается. Дело возбудили по уголовной статье о покушении на жизнь государственного или общественного деятеля.