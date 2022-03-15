Среди них зять Медведчука: ЕС ввел санкции в отношении Абрамовича, Керимова и еще 13 россиян
15 марта 2022 , 19:46Читати новину українською
Источник:European Council
Совет ЕС принял решение ввести санкции в отношении группы крупных фигур российского бизнеса. Все это в связи с войной России против Украины.
В список вошли еще 15 физических и 9 юридических лиц из России. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.
Обратите внимание Деятельность запретили: есть ли лазейки для образования квазиреспублик на оккупированных территориях
ЕС ввел новые санкции: список
Среди тех "новичков", кто вошел в список:
- Роман Абрамович;
- Сулейман Керимов;
- соучредители Альфа-групп Герман Хан и Алексей Кузьмичев;
- Виктор Рашников;
- глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
- глава ПАО "Россеть" Андрей Рюмин – зять Медведчука;
- управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян;
- глава "ЕвроХима" Владимир Рашевский.
Среди компаний, включенных в обновленный список санкций ЕС:
- "РН-Аэро";
- Объединенная авиастроительная корпорация;
- Объединенная судостроительная корпорация;
- "Вертолеты России";
- "Уралвагонзавод".
Дополняем...