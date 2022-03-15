Среди них зять Медведчука: ЕС ввел санкции в отношении Абрамовича, Керимова и еще 13 россиян

15 марта 2022 , 19:46
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Источник:

European Council

Совет ЕС принял решение ввести санкции в отношении группы крупных фигур российского бизнеса. Все это в связи с войной России против Украины.

В список вошли еще 15 физических и 9 юридических лиц из России. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

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ЕС ввел новые санкции: список

Среди тех "новичков", кто вошел в список:

  • Роман Абрамович;
  • Сулейман Керимов;
  • соучредители Альфа-групп Герман Хан и Алексей Кузьмичев;
  • Виктор Рашников;
  • глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
  • глава ПАО "Россеть" Андрей Рюмин – зять Медведчука;
  • управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян;
  • глава "ЕвроХима" Владимир Рашевский.

Среди компаний, включенных в обновленный список санкций ЕС:

  • "РН-Аэро";
  • Объединенная авиастроительная корпорация;
  • Объединенная судостроительная корпорация;
  • "Вертолеты России";
  • "Уралвагонзавод".

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Автор: Аліна Оліховська