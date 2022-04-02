Среди оккупантов ширится паника из-за радиационного облучения их военных в Чернобыле

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 2 апреля. Отмечается, что оккупанты в панике из-за радиационного облучения тех, кто базировался в Чернобыльской зоне.

В частности, людям рекомендуют не контактировать с российскими военнослужащими, которые вернулись на территорию Беларуси с места базирования в ЧАЭС. Такая информация вызвала панические настроения среди остальных оккупантов.

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Паника оккупантов

Из-за факта радиационного облучения личного состава подразделений оккупантов, базировавшихся в Чернобыльской зоне, среди военных вооруженных сил России распространяются панические настроения.

Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с отошедшими из загрязненной зоны российскими оккупантами (ЧАЭС – ред. 24 канал),

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, что оккупанты вышли из Чернобыля, пробыв там более месяца с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Они, в частности, рыли окопы на территории радиоактивного Рыжего леса. У многих из них впоследствии выявили признаки лучевой болезни.

Добавим, что 2 апреля в 11.00 на промплощадке ЧАЭС подняли украинский флаг. Также над недавно освобожденной атомной станцией раздался гимн Украины.

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