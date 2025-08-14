Среди освобожденных из российского плена – боец 128 бригады, который провел в неволе более 6 лет
Из российского плена удалось вернуть бойца 128 отдельной горно-штурмовой бригады Игоря Мирончука, который провел в неволе более шести лет. Военный участвовал в обороне Луганского аэропорта и боях за Дебальцево.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.
Что известно об Игоре Мирончуке?
Сегодня, 14 августа, из российского плена вернулся Игорь Мирончук – кадровый военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он находился в плену более 6 лет.
Журналист Виталий Глагола рассказал, что боец служил в зоне АТО с 2014 года, участвовал в обороне Луганского аэропорта и в боях за Дебальцево. В плен Мирончук попал 9 февраля 2019 года на территории Донецкой области.
"Россияне в свое время транслировали видео с "допросов" военного с целью деморализовать Вооруженные силы, остановить сопротивление агрессии и создать нужную пропаганде картинку", – рассказал Билецкий.
К слову, из плена также удалось вернуть экс-командира уже уничтоженного минного тральщика "Геническ" Александра Бойчука. Он попал в неволю еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России.