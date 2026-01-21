Среди подозреваемых Шурма: НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств для выплат
- НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств, связанную с энергогенерирующими предприятиями на оккупированной территории Запорожской области, получавшими выплаты по "зеленому тарифу".
- В деле фигурируют девять подозреваемых, включая экс-заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ростислава Шурму; общая сумма убытков составляет 141,3 миллиона гривен.
Правоохранители разоблачили очередную схему хищения средств. Коммерческие энергогенерирующие предприятия, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области, зарабатывали на выплатах по "зеленому тарифу".
О разоблачении коррупционной схемы рассказали в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Что известно о разоблачении схемы хищения средств на Запорожье?
Следователи объяснили, что зарабатывали на схеме коммерческие энергогенерирующие предприятия, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области.
В деле девять подозреваемых. Среди них:
- экс-заместитель руководителя Офиса Президента Украины и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
- его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний,
- доверенное лицо экс-чиновника,
- руководители и работники подконтрольных предприятий,
- а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что подозрение вручили именно Ростиславу Шурме – бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины.
В 2019 – 2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 мегаватт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому тарифу".
Сотрудники НАБУ рассказали, что после начала полномасштабного вторжения России и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому тарифу", хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины. Они предоставляли ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, в частности, во время полного обесточивания. Полученные деньги в дальнейшем выводили через связанные компании.
Общая сумма убытков – 141,3 миллиона гривен.
Какими были последние коррупционные разоблачения?
Напомним, на Закарпатье бывшего нардепа и его сообщника подозревают в создании схемы фиктивного бронирования. Обоим фигурантам сообщили о подозрении в присвоении и растрате средств в крупных размерах, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Кроме того, в нескольких областях Украины Нацполиция проводит обыски в рамках расследования возможного хищения госсредств. Обыски проводятся, в частности, у должностных лиц коммунального предприятия, которое расположено в помещении горсовета Днепра. Известно, что там изымали документы.