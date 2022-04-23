Среди погибших – 3-месячный младенец: в Одессе 5 жертв и 18 раненых из-за обстрелов россиян

Российские оккупанты обстреляли Одессу 23 апреля. В результате обстрела есть жертвы, среди которых 3-месячный ребенок.

Обстреляли российские захватчики в Одессу 23 апреля. В результате уже нашли 5 погибших украинцев и 18 раненых.

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Жертв может быть больше

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, количество жертв может расти. Эти данные он озвучил по предварительным поискам.

Среди убитых – 3-месячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано,

– заверил Ермак.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе во время воздушной тревоги около 15:10 23 апреля. Глава ОВА призвал не распространять фото и видео с мест обстрела.

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