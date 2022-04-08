Среди российских пленных опытные убийцы и 18-летние парни: никто не знает, за что воюет

За время войны в плен попадали разные россияне – и профессиональные убийцы, и неопытные юные парни. Однако никто из них не может ответить, зачем им эта война.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Финляндии рассказал, что российские военные не понимают, зачем им война.

Внимание Оккупанты принудительно вывозят людей, а затем им приходят повестки воевать за "ДНР" и "ЛНР"

Кого мы только не видели среди плененных российских военных. И очень опытных убийц и очень юных парней,

– отметил глава государства.

Но никто из них не мог адекватно объяснить – зачем им эта война против Украины. Зачем эти ракетные удары по мирным людям. Зачем жестокость, которую мир увидел в Буче и других городах, освобожденных украинской армией.

Были те, кто отказывался воевать

Также Президент рассказал, что среди почти 2 000 тысяч российских оккупантов были те, кто делал все, чтобы не воевать – они убегали в Россию, или сознательно сдавались в плен. Были также те, кто наносил себе тяжелые травмы, чтобы попасть в больницу и выехать из зоны боевых действий.

Но все же это было меньшинство, отметил Зеленский.

И есть те, кто продолжает воевать непонятно за что

Большинство же из российской армии продолжает воевать непонятно за что на украинской земле.

Совершенно бессмысленно. И очень жестоко. Продолжает воевать так, что часто думаешь – люди ли это вообще,

– риторически спросил Зеленский.

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