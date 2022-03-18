Среди российских военных участились случаи суицидов – Генштаб

Российская армия, воюющая в Украине, чрезвычайно деморализована. В Генштабе ВСУ рассказали, к чему прибегают оккупанты, чтобы не воевать против Украины.

Всем известно, что наши ВСУ дают достойный отпор врагу. Вот он и прибегает даже к самоубийствам.

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Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоисчислений,

– говорят в Генштабе.

Кроме того, руководство захватчиков ищет виновных в провале. Следовательно, по данным наших военных, оккупанты планируют отстранить от службы командира 45 отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск России полковника Вадима Панькова.

Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.

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