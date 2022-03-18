Всім відомо, що наші ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. От він і вдається навіть до самогубств.

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Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень,

– кажуть у Генштабі.

Крім того, керівництво загарбників шукає винних у провалі. Відтак, за даними наших військових, окупанти планують усунути від служби командира 45 окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ Росії полковника Вадима Панькова.

Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

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