Среди российских войск на Херсонщине нередки случаи дезертирства

В Украине положение россиян ухудшается каждый день. В подразделениях врага на Херсонщине – нередки случаи дезертирства.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на Южнобугском направлении российские захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Россияне хотят закрепиться по административным границам Херсонской области.

Обратите внимание В Херсоне россияне захватили гуманитарный штаб и заявили, что там "хранили оружие"

В то же время российские войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсонщины. Распространяют бумажки с фактически лживой информации относительно хода боевых действий и обоснованием "специальной военной операции" в частности.

Заметьте, что руководители подразделений России получили от своего военно-политического командования приказ удерживать Херсон всеми возможными путями. Однако неофициально им сказали готовиться отходить из города.

Сейчас положение русских на Херсонщине крайне шаткое – они деморализованы, мирное население не собирается подчиняться им, а ВСУ – на подходе.

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