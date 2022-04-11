За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, на Південнобузькому напрямку російські загарбники намагаються покращити тактичне положення. Росіяни хочуть закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області.

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Водночас російські війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсонщини. Поширюють папірці з фактично брехливою інформацією щодо ходу бойових дій та обґрунтуванням "спеціальної воєнної операції" зокрема.

Зауважте, що керівники підрозділів Росії отримали від свого військово-політичного командування наказ утримувати Херсон всіма можливими шляхами. Проте неофіційно їм сказали готуватися відходити з міста.

Наразі становище росіян на Херсонщині вкрай хитке – вони деморалізовані, мирне населення не збирається підкорятися їм, а ЗСУ – на підході.

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