В то же время глава Офиса Президента Ермак напомнил, что в НАТО входят многие страны. Не все из них имеют одинаковую позицию.
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В НАТО есть много стран-участников. Среди них есть те, как мы точно знаем, кто не поддерживает стремление Украины,
– подчеркнул Ермак.
По словам главы ОП, американские партнеры готовы работать, чтобы Украина получила положительный результат.
Кроме того, Ермак подчеркнул: Очень важно, что США не допустят каких-либо эскалаций со стороны России в отношении Украины. Страна говорит это и украинской стороне, и непосредственно России.
По словам политика, Украина не останется без помощи США.
Заявление Белого дома
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции заявила, что США не могут единолично принять решение о членстве Украины в НАТО.
- Политик подчеркнула: Украина должна выполнить ряд условий. По словам Псаки, официальный Киев знает, что именно нужно делать.
- Речь идет о ряде реформ. В частности, относительно установления верховенства закона, модернизации сектора обороны и наращивания экономической мощи.
- По словам Псаки, Украина имеет право решить, стоит ли ей вступать в НАТО.