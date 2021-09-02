Водночас глава Офісу Президента Єрмак нагадав, що до НАТО входять багато країн. Не всі з них мають однакову позицію.

Зауважте Перша зустріч Зеленського та Байдена: важливі здобутки, які візит приніс Україні

У НАТО є багато країн-учасників. Серед них є ті, як ми точно знаємо, хто не підтримує прагнення України,

– наголосив Єрмак.

За словами глави ОП, американські партнери готові працювати, аби Україна отримала позитивний результат.

Окрім того, Єрмак наголосив: дуже важливо, що США не допустять будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України. Країна говорить це й українській стороні, і безпосередньо Росії.

За словами політика, Україна не залишиться без допомоги США.

Заява Білого дому