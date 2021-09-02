Водночас глава Офісу Президента Єрмак нагадав, що до НАТО входять багато країн. Не всі з них мають однакову позицію.
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У НАТО є багато країн-учасників. Серед них є ті, як ми точно знаємо, хто не підтримує прагнення України,
– наголосив Єрмак.
За словами глави ОП, американські партнери готові працювати, аби Україна отримала позитивний результат.
Окрім того, Єрмак наголосив: дуже важливо, що США не допустять будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України. Країна говорить це й українській стороні, і безпосередньо Росії.
За словами політика, Україна не залишиться без допомоги США.
Заява Білого дому
- Речниця Білого дому Джен Псакі під час пресконференції заявила, що США не можуть одноосібно ухвалити рішення щодо членства України у НАТО.
- Політикиня наголосила: Україна має виконати низку умов. За словами Псакі, офіційний Київ знає, що саме потрібно робити.
- Мовиться про низку реформ. Зокрема, щодо встановлення верховенства закону, модернізацію сектору оборони та нарощування економічної міці.
- За словами Псакі, Україна має право вирішити, чи варто їй вступати у НАТО.