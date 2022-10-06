Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что спасатели оперативно работают на месте попадания российских ракет . Они вызволили пострадавших из-под завалов разрушенных жилых домов.

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Среди пострадавших есть дети

По словам директора Департамента здравоохранения Алексея Кулинича, в медицинские учреждения Запорожья доставили 12 пациентов:

госпитализировали 9 пациентов,

3 пострадавших после медицинского осмотра от госпитализации отказались.

Состояние людей удовлетворительное. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных двое детей – мальчики 4 лет,

– добавил Старух.