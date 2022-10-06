Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що рятувальники оперативно працюють на місці влучання російських ракет. Вони визволили постраждалих з-під завалів зруйнованих житлових будинків.

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Серед постраждалих є діти

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Олексія Кулинича, у медичні заклади Запоріжжя доставили 12 пацієнтів:

госпіталізували 9 пацієнтів,

3 постраждалих після медичного огляду від госпіталізації відмовилися.

Стан людей задовільний. Один пацієнт знаходиться у важкому стані. Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років,

– додав Старух.

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