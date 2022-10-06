Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що рятувальники оперативно працюють на місці влучання російських ракет. Вони визволили постраждалих з-під завалів зруйнованих житлових будинків.
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Серед постраждалих є діти
За словами директора Департаменту охорони здоров'я Олексія Кулинича, у медичні заклади Запоріжжя доставили 12 пацієнтів:
- госпіталізували 9 пацієнтів,
- 3 постраждалих після медичного огляду від госпіталізації відмовилися.
Стан людей задовільний. Один пацієнт знаходиться у важкому стані. Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років,
– додав Старух.
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