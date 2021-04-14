На высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 14 апреля существует опасность схода снежных лавин. Причина – оттепель в горах. К тому же из-за осадков опасность лавин есть также во Львовской области.

В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение из-за вероятности схода лавин.

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Где возможен сход лавин

На высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей существует снеголавинная опасность 3 уровня. Она будет из-за оттепели.

Синоптики говорят, что на этой территории снег закреплен умеренно или слабо. Поэтому возможен сход средних и больших лавин.

Обратите внимание! В этот период Укргидрометцентр советует людям воздержаться от походов на высокогорье.

К тому же существует опасность схода лавин и во Львовской области. В частности 2 уровень опасности объявили в среднегорье области. Дело в том, что там снег плохо закреплен на крутых склонах. Однако синоптики не прогнозируют опасность схода больших лавин.