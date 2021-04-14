3 уровень опасности: в Карпатах вероятны сходы лавин
На высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 14 апреля существует опасность схода снежных лавин. Причина – оттепель в горах. К тому же из-за осадков опасность лавин есть также во Львовской области.
Источник:Укргидрометцентр
В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение из-за вероятности схода лавин.
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Где возможен сход лавин
На высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей существует снеголавинная опасность 3 уровня. Она будет из-за оттепели.
Синоптики говорят, что на этой территории снег закреплен умеренно или слабо. Поэтому возможен сход средних и больших лавин.
К тому же существует опасность схода лавин и во Львовской области. В частности 2 уровень опасности объявили в среднегорье области. Дело в том, что там снег плохо закреплен на крутых склонах. Однако синоптики не прогнозируют опасность схода больших лавин.
Коротко о снежных лавинах
ГСЧС предупреждает, что снежная лавина чаще всего сходит с крутых склонов. Снег движется со скоростью от 20 и даже до 125 метров в секунду.
Во время схождения лавины обычно слышен своеобразный свист низкого тона, скрежет или оглушительный шум. Если услышали шум снежной лавины, немедленно спрячьтесь за скалу, дерево, лягте на землю, защитите руками голову, прижмите колени к животу, ориентируя свое тело по движению лавины и дышите через одежду.
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