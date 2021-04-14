3 рівень небезпеки: у Карпатах ймовірні сходження лавин
На високогір'ї Прикарпаття та Закарпаття 14 квітня існує небезпека сходження снігових лавин. Причина – відлига в горах. До того ж через опади небезпека лавин є також на Львівщині.
Джерело:Укргідрометцентр
В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження через ймовірність сходження лавин.
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Де можливе сходження лавин
На високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей існує сніголавинна небезпека 3 рівня. Вона буде через відлигу.
Синоптики кажуть, що на цій території сніг закріплений помірно або слабо. Тож можливе сходження середніх та великих лавин.
До того ж існує небезпека сходження лавин і на Львівщині. Зокрема 2 рівень небезпеки оголосили в середньогір'ї області. Справа в тому, що там сніг погано закріплений на крутих схилах. Однак синоптики не прогнозують небезпеку сходження великих лавин.
Коротоко про снігові лавиниДСНС попереджає, що снігова лавина найчастіше сходить з крутих схилів. Сніг рухається зі швидкістю від 20 й навіть до 125 метрів за секунду.
Під час падіння лавини зазвичай чутно своєрідний свист низького тону, шкребіння або оглушливий шум. Якщо почули шум снігової лавини, негайно заховайтеся за скелю, дерево, ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини і дихайте через одяг
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