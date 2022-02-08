Соответствующую информацию об угрозах дальнейшей российской агрессии по отношению к Украине для самой Москвы издание сообщает со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США.

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Российские военные об агрессии в отношении Украины

Трое собеседников издания рассказали, что некоторые российские чиновники обеспокоены, что масштабная агрессия по отношению к Украине будет не совсем такой, как ожидает глава Кремля.

Среди этих чиновников есть сотрудники разведки и военные. Два источника со ссылкой на перехваченные американцами сообщения заявили, что в Москве были недовольны тем, что Запад узнал их планы и рассказал о них миру.

В то же время, собеседники отметили, что нет никаких доказательств того, что эти чиновники против плана или приказов Владимира Путина.

Другой источник подчеркнул, что военные в России ожидают, что они будут выполнять приказы российского президента. Однако некоторые "представители российского оборонного сектора уверены, что это будет сложно".

Высокопоставленный европейский чиновник подчеркнул, что в российском оборонном секторе есть люди, "не понимающие, в чем состоит план игры". Они считают, что полномасштабное вторжение в Украину – "слишком сложный план, чтобы выстоять".

Еще один источник издания, ознакомленный с разведданными США, сообщил, что развитие ситуации в отношении Украины за последние два месяца свидетельствует о том, что российское руководство "испытало опасения".

Возможные санкции против России: что известно

Страны Запада постоянно отмечают, что в случае вторжения России на украинскую территорию в отношении государства-агрессора применят жесткие санкции.

В Белом доме сообщили, что пакет санкций против России – просто "сокрушительный". Ограничения США будут относиться к ключевым секторам экономики. Кроме того, они будут касаться и самого Путина, и его близкого окружения.

О наработке ограничений по Кремлю сообщил и Евросоюз. Санкции коснутся доступа к иностранному капиталу и контроля экспорта, в частности, техники. Они не минуют и "Северный поток-2".

В российском правительстве приступили к подготовке к возможному введению санкций со стороны Запада. СМИ пишут, что Москва отчитывается "все бодро", но в приватных разговорах говорят - "катастрофа".

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