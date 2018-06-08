Среди погибших туристов в Грузии нет украинцев, - МИД
Граждане Украины не пострадали во время рафтинга по горной реке Аджарисцкали в автономной области Аджария, что в Грузии.
Об этом сообщает спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Читайте также: Во Франции из-за мощного ливня погибло трое человек
Как известно, 8 июня во время сплава по горной реке в Грузии погибли четверо туристов. По предварительной неподтвержденной информации, погибшие были украинцами.
Обновление по поводу трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет,
– подчеркнула Беца.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии