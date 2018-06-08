Среди погибших туристов в Грузии нет украинцев, - МИД

Граждане Украины не пострадали во время рафтинга по горной реке Аджарисцкали в автономной области Аджария, что в Грузии.

Об этом сообщает спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

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Как известно, 8 июня во время сплава по горной реке в Грузии погибли четверо туристов. По предварительной неподтвержденной информации, погибшие были украинцами.

Обновление по поводу трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет,

– подчеркнула Беца.