Серед загиблих туристів у Грузії немає українців, – МЗС
Громадяни України не постраждали під час рафтингу по гірській річці Аджарісцкалі в автономній області Аджарія, що у Грузії.
Про це повідомляє речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.
Читайте також: У Франції через потужну зливу загинуло троє осіб
Як відомо, 8 червня під час сплаву гірською річкою у Грузії загинуло четверо туристів. За попередньою непідтвердженою інформацією, загиблі були українцями.
Оновлення щодо трагедії в Грузії: за інформацією офіційних органів, громадян України серед загиблих/постраждалих в горах Грузії немає,
– наголосила Беца.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі