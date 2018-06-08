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Серед загиблих туристів у Грузії немає українців, – МЗС

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Українців немає серед загиблих у Грузії
Українців немає серед загиблих у Грузії / Фото з відкритих джерел

Громадяни України не постраждали під час рафтингу по гірській річці Аджарісцкалі в автономній області Аджарія, що у Грузії.

Про це повідомляє речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

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Як відомо, 8 червня під час сплаву гірською річкою у Грузії загинуло четверо туристів. За попередньою непідтвердженою інформацією, загиблі були українцями.

Оновлення щодо трагедії в Грузії: за інформацією офіційних органів, громадян України серед загиблих/постраждалих в горах Грузії немає,
– наголосила Беца.

 

Теги: Новини України Новини Грузії МЗС України Жертви
Джерело: 24 Канал
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