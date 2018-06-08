Туристи втопились у гірській річці в Грузії: МЗС перевіряє, чи були там українці

МЗС України перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі під час сплаву у Грузії туристів з України.

Вдень 8 червня місцеві ЗМІ повідомили, що під час сплаву гірською річкою Аджарісцкалі в Хелвачаурському районі Аджарії загинуло четверо туристів.

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Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило провадження за цим фактом.

Як пише видання "Эхо Кавказа", за непідтвердженою інформацією, загиблі були громадянами України.

Речниця МЗС України Мар'яна Беца підтвердила, що дипломати перевіряють цю інформацію.

"МЗС України оперативно перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі українських туристів в горах Грузії", – написала вона у своєму Twitter.