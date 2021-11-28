В Средиземном море заметили 2 десантных корабля Балтийского флота России, – СМИ

В водах Средиземного моря зафиксировали 2 больших десантных корабля Балтийского флота России – "Королев" и "Минск". Еще 22 ноября они находились возле берегов Алжира, а через 7 дней могут прибыть в Черное море.

Об обнаруженных российских кораблях в сети сообщил главный редактор портала BlackSeaNews и руководитель Мониторинговой группы "Институт Черноморских стратегических исследований".

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Россия перебрасывает корабли из Балтики в Черное море

В Средиземном море на днях заметили 2 больших десантных корабля Балтийского флота России – "Королев" и "Минск".

5 дней назад (по состоянию на 27 ноября – 24 канал) они были возле северо-восточного побережья Алжира. Если никуда не заходили – скоро можем увидеть их в Черном море,

– сообщил Клименко.

Он уточнил, что российским кораблям придется преодолеть еще примерно 1500 миль, на что нужно 5 – 7 дней.

Кроме того, по словам Клименко, есть информация, что все атомные подлодки Тихоокеанского флота России с базы в Вилючинске (Камчатка) несколько дней назад экстренно вышли в море.

Ситуация весной 2021 года

Клименко также напомнил, что во время обострения со стороны России в апреле 2021 года в Черное море заходили 4 корабля государства-агрессора – по два из Северного и Балтийского флота России.

Находились они там с 17 апреля по 7 – 11 июля.

Цель перемещения кораблей России в Черное море

Defense Express предположило, что россияне перебрасывают свои два десантных корабля из Балтийского моря в Средиземное, а затем в Черное море, чтобы "подменить" те суда, которые регулярно курсируют от оккупированного Крымского полуострова к берегам Сирии по маршрутам "Сирийского экспресса".

По данным издания, в октябре – ноябре 2021 года российские десантные корабли, по меньшей мере, 3 раза использовали для плаваний по этому направлению.

Текст сообщения Андрея Клименко:

Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что в Средиземном море зафиксированы 2 крупных десантных корабля Балтийского флота РФ – БДК "Королев" (130) и БДК "Минск" (127).

5 дней назад они находились возле северо-восточного побережья Алжира. Если никуда не заходили – скоро можем увидеть их в Черном море. Там что-то примерно 1500 миль или чуть больше – это 5-7 дней.

Напомним, что во время апрельского обострения 2021 года в Черное море заходили 4 БДК – 2 Северного флота и 2 Балтийского флота РФ. Находились в Черном море с 17.04.2021 по 07-11.07.2021.

Кроме того, есть сообщения, что все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ с базы в Вилючинске (Камчатка) несколько дней назад экстренно вышли в море.