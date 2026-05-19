Тактика "средних ударов": Reuters раскрыл секретное оружие Украины

От горящих НПЗ в тылу до замедления наступления на фронте – Россия сталкивается с серьезными проблемами в войне. Частичным объяснением этому является использование Украиной дронов для средних ударов.

Ударяя по российской ПВО и логистике за десятки километров от линии фронта, Украина тормозит вражеское наступление и создает условия для дальнобойных ударов по нефтегазовой и военной инфраструктуре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух украинских командиров, двух специалистов по дронам и трех военных аналитиков,

Как Украине удалось остановить наступление России и увеличить ее потери?

Последние месяцы Украина все ресурсы все чаще направляет на так называемые "средние удары" – обычно в пределах 30 – 180 километров от линии фронта. Это позволяет ей поражать радары, системы ПВО малой и средней дальности, коммуникации, логистические узлы и крупные военные цели на "оперативной глубине".

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди объясняет, что благодаря именно "средним ударам" дальнобойные дроны легче прорывают оборону и могут поражать объекты глубоко в России.

Аналитики отмечают: "средние" удары сами по себе не решат судьбу войны, но могут менять ее динамику.

Так, среди последствий применения тактики "средних ударов":

за последние месяцы Украина осуществила самые масштабные с 2022 года удары по российской нефтегазовой инфраструктуре.

из-за атак дронов Россия вынуждена сокращать добычу нефти, а часть поставок прекращена;

темпы продвижения российских войск на фронте являются самыми медленными с 2023 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что количество "средних ударов" выросло вдвое с марта и вчетверо с февраля.

Аналитики говорят, что когда Украина наносит удары глубоко по территории России, то враг вынужден распылять свои системы ПВО, чтобы защищать больше разных мест сразу, а не концентрировать их у фронта. Поэтому у линии фронта становится меньше плотной защиты, и украинским дронам легче наносить удары на среднем расстоянии. Как следствие – оккупантам сложнее доставлять боеприпасы, топливо и другие ресурсы на фронт.

По данным Минобороны, в апреле Украина осуществила более 160 "средних ударов" на расстоянии 120 – 150 километров.

Какие последствия для России имеют удары по НПЗ?

За последние месяцы Россия потеряла около 10% мощностей нефтепереработки из-за украинских ударов. Из-за этого российские нефтяные компании вынуждены останавливать часть скважин. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, восстановить работу таких скважин России значительно сложнее, чем многим другим нефтедобывающим странам. Поэтому снижение добычи является для Кремля очень болезненным ударом. Зеленский также сообщил, что из-за комплексного давления доходы российского бюджета существенно сократились. За первые 5 месяцев года дефицит российского бюджета уже превысил тот уровень, который власти России прогнозировали на весь год.

В интервью 24 Каналу бывший командующий сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина в последнее время достигла заметных успехов, и инициатива в войне постепенно переходит на ее сторону.

По его мнению, ключ к победе Украины – это снижение способности России экспортировать нефть и газ. Если Москва потеряет возможность продавать энергоносители таким странам, как Китай, Индия или Турция, ей будет значительно сложнее финансировать войну и продолжать боевые действия.