Арестованные более 300 миллионов Януковича-младшего передали на нужды ВСУ

Генпрокуратура арестовала средства Всеукраинского банка развития, владельцем которой с 2011 года был старший сын Виктора Януковича.

Александр Янукович владел 100% акций банка. Все арестованные средства отдали на нужды ВСУ.

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Банк легализовал преступные деньги

Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения. Это свидетельствует лишь о том, что у них нет законного источника происхождения. Поэтому банковские рабочие легализовывали доходы, полученные преступным путем, с помощью финансовых операций.

Сумма арестованных средств составила более 300 миллионов гривен

В ходе досудебного расследования прокурорами Офиса Генерального прокурора наложили арест на средства служебных лиц этого банка и сына экс-президента. По решению суда средства передали АРМА.

Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса Генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента. Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины,

– говорится в сообщении.

На что пойдут деньги

Руководитель разведывательного органа отечественного оборонного ведомства генерал-майор Кирилл Буданов уточнил, что деньги используют "на закупку технических средств, которые позволят увеличить эффективность ведения разведки" и будут способствовать уничтожению врага.

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