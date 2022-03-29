Ср**ий союз, вопрос закрыт, – Пионтковский о вступлении Украины в НАТО

Владимир Путин хочет показать россиянам, что выполнил все, что запланировал. В том числе и то, что вопрос членства Украины в НАТО закрыт.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что Украина действительно не хочет вступать в Организацию Североатлантического договора.

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Договоренностей с Россией не нужно ждать

По словам Пионтковского, будь он на месте украинского президента Владимира Зеленского, то не ожидал бы каких-либо договоренностей с Россией.

Я бы сказал: "Мы никогда не будем вступать в этот ср**ий союз, который показал свою беспомощность, полную трусость во время жестокой российской агрессии",

– подчеркнул публицист.

Он считает, что Альянс – неадекватная организация. "Вопрос о НАТО закрыт", – сказал Пионтковский.

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