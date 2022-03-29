Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що Україна справді не хоче вступати в Організацію Північноатлантичного договору.

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Домовленостей з Росією не треба чекати

За словами Піонтковського, якби він був на місці українського президента Володимира Зеленського, то не чекав би якихось домовленостей з Росією.

Я б сказав: "Ми ніколи не вступатимемо в цей ср**ий союз, який показав свою безпорадність, повну боягузливість під час жорстокої російської агресії",

– наголосив публіцист.

Він вважає, що Альянс – неадекватна організація. "Питання про НАТО закрите", – сказав Піонтковський.

Публіцист сказав, чи потрібне Україні НАТО: дивіться відео