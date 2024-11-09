Он под давлением командования через три месяца все же подписал контракт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Срочников планируют отправить в мотострелковые батальоны

По словам россиянки, ее сына отправили служить в железнодорожные войска в Комсомольске-на-Амуре. Его распределили в автомобильную роту.

Ему и другим срочникам сразу предложили подписать контракты, но большинство отказались. Помощник начальника штаба уговаривал их заключить контракт, пообещав, что молодые не отправят на фронт,

– пишут росСМИ.

Уже 1 ноября этих контрактников отправили в командировку в Приморский край и сообщили, что скоро их отправят на фронт в мотострелковые отряды.

Срочникам не понравилось такое решение, а потому они пожаловались командиру. Последний отправил их на 30 суток сидеть в части.

Утверждают, что давления роскомандування не выдержал один из родителей и покончил с собой.

Остальные же родители пишут обращение к своему президенту Путину и прокуратуре, чтобы "предотвратить отправку сыновей в зону боевых действий".

Российских срочников заставляют подписать контракты / Фото из российских телеграмм-каналов