Він під тиском командування через три місяці все ж підписав контракт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Строковиків планують відправити в мотострілецькі батальйони

За словами росіянки, її сина відправили служити до залізничних військ у Комсомольську-на-Амурі. Його розподілили до автомобільної роти.

Йому та іншим строковикам одразу запропонували підписати контракти, але більшість відмовилися. Помічник начальника штабу вмовляв їх укласти контракт, пообіцявши, що молоді не відправлять на фронт,

– пишуть росЗМІ.

Уже 1 листопада цих контрактників відправили у відрядження до Приморського краю та повідомили, що скоро їх відправлять на фронт у мотострілецькі загони.

Строковикам не сподобалося таке рішення, а тому вони поскаржилися командиру. Останній відправив їх на 30 діб сидіти у частині.

Стверджують, що тиску роскомандування не витримав один із батьків та наклав на себе руки.

Решта ж батьків пишуть звернення до свого президента Путіна та прокуратури, щоб "запобігти відправленню синів у зону бойових дій".

Російських строковиків змушують підписати контракти / Фото із російських телеграм-каналів