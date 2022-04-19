Срочное совещание Байдена относительно войны в Украине: какие темы могут звучать

Джо Байден заявил о созыве срочного совещания с мировыми лидерами. Одной из главных тем на его повестке может быть оружие для Украины.

Однако решить могут не только вопросы военной помощи. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Гуманитарная и военная помощь

По его словам, главным решением этого совещания может быть усиление военной помощи Украине. Возможно, будут решать вопросы:

гуманитарной помощи (по беженцам, предоставлению продовольствия, горюче-смазочных материалов);

техники и вооружения.

На мой взгляд, техника и вооружение будет самым главным вопросом в этом контексте.

– подчеркнул Жданов.

Напомним, что совещание может пройти уже сегодня, 19 апреля. На него США, вероятно, пригласили лидеров Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Могут ли говорить о Мариуполе

Если Украину пригласят на совещание, то будет возможность настаивать на увеличении санкций против России и привязать их к ситуации в Мариуполе.

"Такой вариант экономического давления на Россию вполне возможен. Это уже работа наших дипломатов", – заметил военный эксперт.

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