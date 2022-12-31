Сколько будут служить военные в условиях войны в 2023 году

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Призвать на службу могут всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

На сегодняшний день есть определенные сроки службы. Сколько должны служить мужчины во время войны в 2023 году – читайте далее в материале 24 канала.

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Сколько будут служить военные в условиях войны

Срок службы может быть продлен на 6 месяцев по контракту, но в случае демобилизации и окончания военного положения контракт истечет досрочно.

Для мужчин, призванных на военную службу, устанавливаются такие сроки военной службы:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, – на сроки, определенные решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Уволиться с военной службы во время военного положения нельзя.

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, она продолжается сверх установленных сроков:

в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения – до сроков, определенных решением президента Украины;

с момента введения военного положения – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продолжается сверх установленных сроков:

с момента объявления мобилизации – в течение срока ее проведения, определяемого решением президента Украины;

с момента введения военного положения – до объявления демобилизации.

Кто может получить повестку в 2023 году

Недавно начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что вручать повестки на улицах будут до тех пор, пока все мужчины добровольно и регулярно не начнут появляться в ТЦК.

По словам Горбача, основная задача повесток – это обновление информации о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.