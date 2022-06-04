Сроковик вспомнил, как сбил российский штурмовик над Харьковом с польского ПЗРК

Украинские воины в борьбе с российскими захватчиками демонстрируют просто невероятное мастерство. Наши защитники и защитницы наносят врагу урон всеми возможными способами.

С первого дня войны русские кафиры принялись наносить тяжелые удары по Харькову. Большие надежды враг возлагал на свои штурмовики, сбрасывающие бомбы на гражданские объекты и дома мирных жителей.

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Уничтожение Су-25 из польского ПЗРК

Подразделения национальной гвардии Украины делали все возможное и невозможное для того, чтобы вражеская авиация не чувствовала себя в небе над Харьковом свободно, а ее преступления не оставались безнаказанными.

6 марта старший солдат Максим вступил в новую позицию. В шесть часов вечера он получил информацию о том, что из российского Белгорода в Харьков следует два вражеских самолета.

За несколько дней до этого подразделения Нацгвардии получили польские ПЗРК "Перун" и успели овладеть новым оружием.

Мы поднялись на крышу здания, было уже темно, я присоединил тепловизор к ПЗРК и уже им обнаружил и сопровождал воздушную цель до полного уничтожения ракетой. Сам вылет ракеты происходит автоматически после нахождения цели,

– рассказал Максим.

После того, как враг потерял своего бомбардировщика, то вблизи этих позиций россияне использовали только минометы и гаубицу. Посылать новые штурмовики для бомбардировок мирных людей в этот район уже боялись оккупанты.

Война России против Украины: коротко о главном

Российские кафиры могут лишь мечтать о снятии санкций, в будущем давление на агрессора будет только усиливаться. Европа только недавно приняла шестой пакет санкций против России, а уже ведет активную работу над седьмым. Из-за энергозависимости некоторых стран и ряда других факторов российская экономика еще какое-то время продержится, но с каждым днем оккупантам будет все труднее и труднее.

Белоруссия открыто поддерживает Россию в войне против Украины, но вступать в активные боевые действия боится. Лукашенко понимает реальную силу своей армии, поэтому будет готов напасть только в том случае , если на границе вообще не будет украинских войск.

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