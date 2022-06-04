З першого дня війни російські окупанти взялися завдавати важких ударів по Харкову. Великі надії ворог покладав на свої штурмовики, які скидали бомби на цивільні об'єкти та будинки мирних мешканців.

Читайте також Російська пропаганда, – Генштаб про "провал контрнаступу в Сєвєродонецьку"

Знищення Су-25 з польського ПЗРК

Підрозділи національної гвардії України робили усе можливе та неможливе для того, щоб ворожа авіація не почувалася в небі над Харковом вільно, а її злочини не залишалися безкарними.

6 березня старший солдат Максим заступив на нову позицію. О шостій годині вечора він отримав інформацію про те, що з російського Бєлгорода на Харків прямує два ворожих літаки.

За декілька днів до того підрозділи Нацгвардії отримали польські ПЗРК "Перун" та встигли опанувати нову зброю.

Ми піднялися на дах будівлі, вже було досить темно, я приєднав тепловізор до ПЗРК і вже їм виявив та супроводжував повітряну ціль до повного знищення ракетою. Сам виліт ракети відбувається автоматично після знаходження цілі,

– розповів Максим.

Після того, як ворог втратив свого бомбардувальника, то поблизу тих позицій росіяни використовували лише міномети та гаубицю. Посилати нові штурмовики для бомбардувань мирних людей у цей район окупанти вже боялися.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Російські окупанти можуть лише мріяти про зняття санкцій, в майбутньому тиск на агресора буде лише посилюватися. Європа лише нещодавно прийняла шостий пакет санкцій проти Росії, а вже веде активну роботу над сьомим. Через енергозалежність деяких країн та ряд інших факторів російська економіка ще якийсь час протримається, але з кожним днем окупантам буде все важче й важче.

Білорусь відкрито підтримує Росію у війні проти України, але вступати в активні бойові дії боїться. Лукашенко розуміє реальну силу своєї армії, тому буде готовий напасти лише в тому випадку, якщо на кордоні взагалі не буде українських військ.

Дивіться відео до теми – бійцям територіальної оборони вдалося ліквідувати російський танк гранатою