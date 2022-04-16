Срыв эвакуации и диверсии ОПЗЖ: беспокоящий всех вопрос – почему не вывезли людей из Мариуполя

В городском совете Мариуполя объяснили, почему не вывезли людей из города, который сейчас находится в блокаде. Интенсивные обстрелы там начались 2 марта.

В городе остановили весь транспорт и начали готовить автобусы для эвакуации. Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат.

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Автобусы расстреляли в депо

По словам Клата, вопрос эвакуации контролировал мэр Вадим Бойченко. Но российская сторона не дала режим тишины. А затем автобусы расстреляли в депо один за другим.

В первый день эвакуации автобусы приехали за людьми. Но вместо обещанного режима тишины были обстрелы. Это постоянно срывало перевозку жителей на более спокойную территорию Украины. Клат говорит, что враг делал все, чтобы заставить думать мариупольцев, что их бросили умирать.

В последние дни в депо мы с сотрудниками передвигались перебежками, пригибаясь от взрывов и безумных пуль, прыгали в смотровые ямы, чтобы как-то увернуться от обломков,

– говорит чиновник.

Установили также, что мариупольские депутаты фракции ОПЗЖ были причастны к срыву эвакуации. Именно они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей.

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