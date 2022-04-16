У місті тоді зупинили весь транспорт та почали готувати автобуси для евакуації. Про це розповів директор департаменту транспорту та зв'язку міськради Василь Клат.

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Автобуси розстріляли в депо

За словами Клата, питання еівакуації контролював мер Вадим Бойченко. Але російська сторона не дала режиму тиші. А потім автобуси розстріляли в депо один за одним.

У перший день евакуації автобуси таки приїхали по людей. Але замість обіцяного режиму тиші були сильні обстріли. Це постійно зривало перевезення мешканців на більш спокійну територію України. Клат каже, що ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули помирати.

В останні дні в депо ми зі співробітниками пересувалися перебіжками, пригинаючись від вибухів та шалених куль, стрибали в оглядові ями, щоб якось ухилитися від уламків,

– каже чиновник.

З'ясували також, що маріупольські депутати фракції ОПЗЖ були причетні до зриву евакуації. Саме вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.

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