Срыв конкурса по избранию руководителя САП грозит серьезным кризисом между Украиной и США

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже более года существует без полноценного руководителя. В течение нескольких месяцев конкурсная комиссия уже выбирает руководство органа, однако с лета 2021 года заседание блокируют.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидером США Джо Байденом произнес заявление о необходимости немедленно завершить процедуру. Впрочем, из-за блокирования заседаний, с кандидатом до сих пор не определились.

К теме Желание безнаказанно воровать: конкурс на руководителя САП снова сорвали

Двое финалистов добрались до финишной прямой, но шанса так и не получили, поскольку не было кворума. На заседание не пришли 3 членов комиссии, которых избрали по квоте президентской фракции "Слуга народа".

Дата заседания, где должен был проходить финальный этап конкурса, заранее со всеми согласована и давно известна. До них даже не могли дозвониться. Это такой банальный саботаж. Елена Щербан Юрист Центра противодействия коррупции

Международное сообщество возмущено

В результате саботажа конкурса возмущенные заявления обнародовали и в посольстве США, и в антикоррупционных общественных советах, и в Офисе Президента.

Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом. Владимир Зеленский Президент Украины

Даже несмотря на такое заявление с Банковой, комиссия продолжила саботировать работу. Экспертная среда, которая следит за конкурсом, давно констатировала, что власти просто не угодили кандидаты-победители.

В рейтинге лидирует кандидат Александр Клименко, детектив НАБУ, руководивший следствием в отношении Олега Татарова, заместителя руководителя ОП, независимое лицо. Елена Щербан Юрист Центра противодействия коррупции

Саботаж приписывают Татарову

Эксперты убеждены, что саботажниками в комиссии руководит именно Татаров – негласный куратор правоохранительных органов на Банковой. И, мол, конкурс на новое руководство САП саботируют по политическим причинам.

Пока нет руководителя САП, его функции выполняет генпрокурор, которая Татарова отмазывала, сейчас – Ахметова с "Роттердам+". Очень выгодно не иметь руководителя САП, если в это время им руководит твоя политическая ставленница. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

По словам исполнительного директора ОО "Transparency International Ukraine" Андрея Боровика, заявление Банковой очень красивое, мол, кандидата хотят как можно быстрее выбрать. Однако не стоит ждать, что конкурс завершится сам, без избрания финальных кандидатов.

Интересно Банковой такой кандидат не подходит, – в Центре противодействия коррупции рассказали о саботаже в САП

Подрыв доверия международных партнеров

Такая ситуация вокруг конкурса на одну из важнейших для Украины антикоррупционных институций уже вызывает недоумение и вопросы со стороны международных партнеров. Ведь заявление задокументировали на самом высоком – президентском уровне.

На месте этих партнеров я бы сделал вывод, что стороне, с которой они договариваются о чем-то, доверять нельзя. К сожалению, это мы – государство Украина. Андрей Боровик Директора ГО "Transparency International Ukraine"

По словам Виталия Шабунина, ситуация грозит началом серьезного кризиса в отношениях Украины и США. О несостоятельности Зеленского выполнить собственное обязательство обязательно вспомнят, когда дойдет до их части обязательств. Речь идет прежде всего о политической, финансовой и военной поддержке Украины.