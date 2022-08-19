В США анонсировали дополнительные 775 миллионов долларов военной помощи ВСУ: что туда войдет

В США скоро предоставят новый пакет оборонной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом стало известно 19 августа от высокопоставленных чиновников Минобороны США. Информацию обнародовали журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин, а также агентство AP. В обоих случаях предоставили данные анонимные, однако проверенные источники в Пентагоне.

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Что войдет в новый пакет помощи США

Новую помощь окажут по принципу "что им нужно, когда им это нужно". Что в нее войдет, помимо снарядов к системам HIMARS:

36 тысяч артиллерийских снарядов;

дополнительные гаубицы;

противотанковые управляемые ракеты TOW и комплексы для них;

15 беспилотников Sky Eagle;

ракеты HARM для борьбы с радарами;

минно-устойчивые транспортные средства;

1 тысяча Javelin.

Кроме того, сейчас ведется дискуссия по поставкам новых видов вооружения Украине. Ведь это может существенно помочь изменить ситуацию на поле боя.

В целом с начала работы администрации Байдена США предоставили Украине помощь по безопасности уже на сумму более 10 миллиардов долларов. Однако высокопоставленный чиновник Пентагона акцентировал "Это не конец".

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