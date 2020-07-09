За сутки 8 июля в США зарегистрировали 61 848 случаев коронавируса. Это самый высокий ежедневный прирост с начала эпидемии в стране. А штат Флорида, курорты которого сейчас переполнены отдыхающими, стал новым эпицентром распространения COVID-19 в мире.

Коронавирус не отступает из США, более того, набирает новые обороты, свидетельствуют данные Worldometers.

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В течение 8 июля COVID-19 обнаружили еще у 61 848 человек. Это самый высокий ежедневный прирост с начала эпидемии в США.

Где зафиксировали больше всего новых случаев заражения

в Техасе – 10 199;

во Флориде – 9 989;

в Калифорнии – 8 561.

Новый эпицентр пандемии

В США говорят о новом очаге распространения недуга, пишет The Hill.

Флорида – мировой эпицентр вспышки коронавируса,

– говорится в сообщении.

Там в течение нескольких дней фиксируют новые антирекорды. Штат известен своими курортами, на которых сейчас настоящий ажиотаж среди отдыхающих.

Сейчас во Флориде подтвердили 220,5 тысяч случаев заражения COVID-19. Доля положительных тестов уже больше недели превышает 14%, что считается очень высоким показателем. Кроме того, в отделениях интенсивной терапии больниц уже не хватает коек.

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