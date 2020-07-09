В США антирекорд по количеству случаев COVID-19: появился новый эпицентр пандемии
За сутки 8 июля в США зарегистрировали 61 848 случаев коронавируса. Это самый высокий ежедневный прирост с начала эпидемии в стране. А штат Флорида, курорты которого сейчас переполнены отдыхающими, стал новым эпицентром распространения COVID-19 в мире.
Коронавирус не отступает из США, более того, набирает новые обороты, свидетельствуют данные Worldometers.
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В течение 8 июля COVID-19 обнаружили еще у 61 848 человек. Это самый высокий ежедневный прирост с начала эпидемии в США.
Где зафиксировали больше всего новых случаев заражения
- в Техасе – 10 199;
- во Флориде – 9 989;
- в Калифорнии – 8 561.
Новый эпицентр пандемии
В США говорят о новом очаге распространения недуга, пишет The Hill.
Флорида – мировой эпицентр вспышки коронавируса,
– говорится в сообщении.
Там в течение нескольких дней фиксируют новые антирекорды. Штат известен своими курортами, на которых сейчас настоящий ажиотаж среди отдыхающих.
Сейчас во Флориде подтвердили 220,5 тысяч случаев заражения COVID-19. Доля положительных тестов уже больше недели превышает 14%, что считается очень высоким показателем. Кроме того, в отделениях интенсивной терапии больниц уже не хватает коек.
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Коронавирус в США: основное
- США неизменно занимают первую строчку в антирейтинге по количеству больных.
- По состоянию на 9 июля общее количество зараженных в США составляет более 3,1 миллиона человек.
- От осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 135 тысяч американцев.
- В то же время примерно 1,4 миллиона больных выздоровели.