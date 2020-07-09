У США антирекорд за кількістю випадків COVID-19: з’явився новий епіцентр пандемії
За добу 8 липня у США зареєстрували 61 848 випадків коронавірусу. Це найвищий щоденний приріст від початку епідемії в країні. А штат Флорида, курорти якого зараз переповнені відпочивальниками, став новим епіцентром поширення COVID-19 у світі.
Коронавірус не відступає зі США, ба більше – набирає нових обертів, свідчать дані Worldometers.
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Протягом 8 липня COVID-19 виявили ще у 61 848 людей. Це найвищий щоденний приріст з початку епідемії у США.
Де зафіксували найбільше нових випадків зараження
- у Техасі – 10 199;
- у Флориді – 9989;
- у Каліфорнії – 8561.
Новий епіцентр пандемії
У США говорять про новий осередок поширення недуги, пише The Hill.
Флорида – світовий епіцентр спалаху коронавірусу,
– йдеться у повідомленні.
Там упродовж кількох днів фіксують нові антирекорди. Штат відомий своїми курортами, на яких зараз справжній ажіотаж серед відпочивальників.
Наразі у Флориді підтвердили 220,5 тисяч випадків зараження COVID-19. Частка позитивних тестів уже понад тиждень перевищує 14%, що вважається дуже високим показником. Крім того, у відділеннях інтенсивної терапії лікарень вже бракує ліжок.
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Коронавірус у США: основне
- США незмінно посідають першу сходинку в антирейтингу за кількістю хворих.
- Станом на 9 липня загальна кількість заражених у США становить понад 3,1 мільйона людей.
- Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 135 тисяч американців.
- Водночас приблизно 1,4 мільйона хворих одужали.