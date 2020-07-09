За добу 8 липня у США зареєстрували 61 848 випадків коронавірусу. Це найвищий щоденний приріст від початку епідемії в країні. А штат Флорида, курорти якого зараз переповнені відпочивальниками, став новим епіцентром поширення COVID-19 у світі.

Коронавірус не відступає зі США, ба більше – набирає нових обертів, свідчать дані Worldometers.

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Протягом 8 липня COVID-19 виявили ще у 61 848 людей. Це найвищий щоденний приріст з початку епідемії у США.

Де зафіксували найбільше нових випадків зараження

у Техасі – 10 199;

у Флориді – 9989;

у Каліфорнії – 8561.

Новий епіцентр пандемії

У США говорять про новий осередок поширення недуги, пише The Hill.

Флорида – світовий епіцентр спалаху коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

Там упродовж кількох днів фіксують нові антирекорди. Штат відомий своїми курортами, на яких зараз справжній ажіотаж серед відпочивальників.

Наразі у Флориді підтвердили 220,5 тисяч випадків зараження COVID-19. Частка позитивних тестів уже понад тиждень перевищує 14%, що вважається дуже високим показником. Крім того, у відділеннях інтенсивної терапії лікарень вже бракує ліжок.

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