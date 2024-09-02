По словам двух американских чиновников, США доставили самолет в штат Флорида в понедельник, 2 сентября. Официальные лица назвали самолет венесуэльским эквивалентом Air Force One, он также попадал на фото во время предыдущих государственных визитов Мадуро в другие страны.

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США арестовали самолет Мадуро

В последние месяцы самолет находился в Доминиканской Республике. По данным журналистов CNN, власти Доминиканской Республики тесно сотрудничали с США по этому вопросу.

Стоимость самолета оценивают примерно в 13 миллионов долларов.

Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным для уголовных дел. Мы посылаем четкое сообщение, что никто не стоит выше закона, никто не находится за пределами действия санкций США,

– сказал один из американских чиновников.

Ранее США оказывали давление на венесуэльское правительство, чтобы власти обнародовали конкретные данные по президентским выборам. Соединенные Штаты также снова ввели санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на то, что правительство Мадуро не позволило провести "всеобъемлющие и конкурентные выборы".

Министерство юстиции США весной 2020 года предъявило Мадуро и еще 14 бывшим и действующим венесуэльским чиновникам обвинения в наркотерроризме, незаконном обороте наркотиков и коррупции. В ведомстве заявили, что Мадуро и его коллеги более 20 лет находились в сговоре с колумбийскими левыми партизанами ФАРК и способствовали тому, что "в американское общество попадали тонны кокаина".

К слову, ранее также появилась информация, что Венесуэла выдала России двух колумбийцев, которые воевали на стороне Украины. Против них в стране-агрессоре "шьют" уголовное дело за "наемничество".