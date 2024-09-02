За словами двох американських чиновників, США доправили літак до штату Флорида в понеділок, 2 вересня. Офіційні особи назвали літак венесуельським еквівалентом Air Force One, він також потрапляв на фото під час попередніх державних візитів Мадуро до інших країн.

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США арештували літак Мадуро

Останніми місяцями літак перебував у Домініканській Республіці. За даними журналістів CNN, влада Домініканської Республіки тісно співпрацювала зі США з цього питання.

Вартість літака оцінюють приблизно в 13 мільйонів доларів.

Захоплення літака глави іноземної держави є нечуваним для кримінальних справ. Ми посилаємо чітке повідомлення, що ніхто не стоїть вище закону, ніхто не перебуває поза межами дії санкцій США,

– сказав один з американських чиновників.

Раніше США чинили тиск на венесуельський уряд, щоб влада оприлюднила конкретні дані щодо президентських виборів. Сполучені Штати також знову запровадили санкції проти нафтогазового сектору Венесуели у відповідь на те, що уряд Мадуро не дозволив провести "всеохоплюючі та конкурентні вибори".

Міністерство юстиції США навесні 2020 року висунуло Мадуро і ще 14 колишнім і чинним венесуельським чиновникам обвинувачення в наркотероризмі, незаконному обігу наркотиків і корупції. У відомстві заявили, що Мадуро і його колеги понад 20 років перебували у змові з колумбійськими лівими партизанами ФАРК і сприяли тому, що "в американське суспільство потрапляли тонни кокаїну".

До слова, раніше також з'явилася інформація, що Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали на боці України. Проти них в країні-агресорці "шиють" кримінальну справу за "найманство".