Инцидент произошел с журналисткой канала WSAZ-TV Тори Йорги. Девушка как раз работала последнюю неделю.

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Видео стало вирусным, и активно распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как журналистка во время прямого включения ведет разговор с ведущим, но вдруг ее сбивает автомобиль. Девушка стояла спиной к дороге и не заметила авто, поэтому не смогла сориентироваться.

Скорость автомобиля была небольшой, но он все-таки сбил девушку с ног. Однако даже после такого "приключения" она не растерялась и быстро поднялась.

Момент сбития журналистки: смотрите видео

За кадром можно услышать, что кто-то предлагает ей помощь, однако Тори отказывается и говорит, что с ней все в порядке. Потом она добавила, что в миг падения вся жизнь промелькнула перед ее глазами. Также девушка отшутилась, сказав, что это ее последняя неделя работы. В конце концов, она все-таки завершила репортаж.

Из-за этого случая она запомнит последнюю рабочую неделю на всю жизнь. Впоследствии Тори обратилась в больницу, чтобы пройти обследование. Медики сказали, что с девушкой все хорошо.

Обратите внимание! Ранее во время включения в эфире телеканала "Украина" с редактором российского "Дождя" произошел курьезный инцидент. В кадр попала обнаженная женщина.