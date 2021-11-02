Представитель Пентагона Джон Кирби отреагировал на сообщения в СМИ о переброске России войск к границе с Украиной. Политик подчеркнул, что его страна продолжит консультироваться по этому вопросу с союзниками и партнерами.

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По словам Кирби, любые агрессивные действия, способные способствовать эскалации, будут вызывать у Штатов большое беспокойство.

Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины,

– отметил Кирби.

В то же время политик подчеркнул, что не будет делать предположения относительно возможных намерений российской стороны.

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