Представитель Пентагона Джон Кирби отреагировал на сообщения в СМИ о переброске России войск к границе с Украиной. Политик подчеркнул, что его страна продолжит консультироваться по этому вопросу с союзниками и партнерами.
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По словам Кирби, любые агрессивные действия, способные способствовать эскалации, будут вызывать у Штатов большое беспокойство.
Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины,
– отметил Кирби.
В то же время политик подчеркнул, что не будет делать предположения относительно возможных намерений российской стороны.
Россия снова наращивает войска на границе
- По данным издания The Washington Post, Россия снова наращивает войска на границах. В частности, говорится "о передвижении войск, как в апреле 2021 года".
- Также СМИ сообщило, что война на Донбассе "переходит в новую стадию".
- Кроме того, в The Washington Post отметили, что Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины.