Представник Пентагону Джон Кірбі відреагував на повідомлення у ЗМІ про перекидання Росії військ біля кордону з Україною. Політик наголосив, що його країна продовжить консультуватися з цього питання з союзниками та партнерами.

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За словами Кірбі, будь-які агресивні дії, здатні сприяти ескалації, викликатимуть у Штатів велике занепокоєння.

Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту в східній частині України,

– наголосив Кірбі.

Водночас політик наголосив, що не робитиме припущення щодо можливих намірів російської сторони.

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