Администрация президента США Дональда Трампа отложила предложения о заключении масштабных деловых соглашений с Россией, которые должны были стать стимулом для Кремля завершить войну против Украины. Москва сначала положительно восприняла идею совместных проектов, однако впоследствии утратила к ним интерес.

Причиной стало то, что Россия продолжает требовать от Украины территориальных и других уступок, неприемлемых для Киева, пишет Financial Times.

Почему США отказались от бизнес-предложений для России?

Спецпосланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что корпоративное партнерство больше не является ключевой частью американского предложения Москве.

Ранее Вашингтон рассматривал масштабные совместные проекты как один из способов побудить Кремль к прекращению войны. В частности, в октябре появилась информация о переговорах между высокопоставленными чиновниками России и США о привлечении американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток", по которым до полномасштабного вторжения Россия поставляла газ в Германию.

Кроме того, Джаред Кушнер обсуждал возможные инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты и производство титана. Он рассматривал развитие деловых связей как важную составляющую будущего мирного урегулирования.

Однако впоследствии российская сторона охладела к этим предложениям. По словам одного из чиновников, Москва сейчас не заинтересована в таких договоренностях.

Было достаточно очевидно, что россияне сейчас совершенно не настроены на такого рода соглашения,

– заявил собеседник издания.

Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина отказалась от своих территорий и согласилась на другие уступки. Для Киева такие требования неприемлемы.

Поэтому американская администрация фактически отложила идею использования масштабных экономических проектов в качестве стимула для Кремля. Какой будет дальнейшая стратегия Вашингтона в отношении переговоров с Москвой, пока неизвестно.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня, если Украина и ее союзники сохранят стойкость и не позволят Кремлю навязать свои условия. Важным фактором давления на агрессора являются также значительные потери российской армии и постепенное истощение экономических и военных ресурсов страны.

Глава государства подчеркнул, что дипломатия остается важным инструментом для достижения мира, однако позиция Украины на переговорах зависит от ситуации на фронте и поддержки со стороны партнеров. По его словам, Россия пойдет на прекращение огня, если не сможет сломить стойкость Украины, единство Европы и поддержку со стороны США.