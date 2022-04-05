США, Британия и Австралия будут вместе создавать гиперзвуковое оружие

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия. Об этом уже скоро должен объявить Джо Байден.

Соответствующую информацию американский лидер сообщит вместе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и главой британского правительства Борисом Джонсоном.

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США, Великобритания и Австралия будут создавать гиперзвуковое оружие

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия решили объединить усилия по разработке гиперзвукового оружия. Ее будут осуществлять в рамках совместного пакта в области обороны AUKUS.

Издание отмечает, что три государства будут работать вместе для того, чтобы противостоять влиянию Китая в нарастающем Индо-Тихоокеанском регионе.

США опробовали гиперзвуковую ракету

Ранее стало известно, что США провели испытания гиперзвуковой ракеты в середине марта. Однако не освещали это, чтобы не спровоцировать эскалацию с Россией.

Ракету Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) запустили с бомбардировщика B-52 у западного побережья США во время первого успешного опробования версии системы Lockheed Martin.

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