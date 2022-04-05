США, Британия и Австралия будут вместе создавать гиперзвуковое оружие
Источник:Financial Times
Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия. Об этом уже скоро должен объявить Джо Байден.
Соответствующую информацию американский лидер сообщит вместе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и главой британского правительства Борисом Джонсоном.
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США, Великобритания и Австралия будут создавать гиперзвуковое оружие
Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия решили объединить усилия по разработке гиперзвукового оружия. Ее будут осуществлять в рамках совместного пакта в области обороны AUKUS.
Издание отмечает, что три государства будут работать вместе для того, чтобы противостоять влиянию Китая в нарастающем Индо-Тихоокеанском регионе.
США опробовали гиперзвуковую ракету
Ранее стало известно, что США провели испытания гиперзвуковой ракеты в середине марта. Однако не освещали это, чтобы не спровоцировать эскалацию с Россией.
Ракету Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) запустили с бомбардировщика B-52 у западного побережья США во время первого успешного опробования версии системы Lockheed Martin.
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