Учились ликвидировать вражеские БпЛА: США и Великобритания провели военные учения вблизи Беларуси

США и Великобритания провели масштабные совместные военные учения FlyTrap 5.0 вблизи границы с Беларусью, отрабатывая современные методы противодействия беспилотникам в маневренном бою. Основной акцент сделан на интеграции систем обнаружения, РЭБ и перехвата дронов.

Об этом 31 мая сообщило издание Forbes.

Совместные учения США и Великобритании

В Литве на Пабрадском полигоне, что расположен примерно в 30 километрах от границы с Беларусью прошли двухнедельные учения США и Великобритании FlyTrap 5.0.

Основной акцент учебных маневров был сделан на отработке современных методов противодействия вражеским беспилотникам в условиях ближнего маневренного боя.

Во время учений военные тестировали работу различных технологий для борьбы с дронами. Речь идет о сенсорах, системы обнаружения, РЭБ, перехватчики и наземные роботизированные комплексы.

В общем проверили более 50 технологических решений, а производители имели возможность получать обратную связь прямо во время учений.

Отдельно военные испытывали и простые и дешевые способы уничтожения беспилотников, включая стрелковое оружие со специальными боеприпасами.

Особое внимание уделили координации между союзниками, в частности созданию единой системы обмена данными между различными подразделениями и странами.

Напомним, в середине мая на шведском острове Готланд состоялись военные учения НАТО, в которых приняли участие около 18 тысяч военных из 13 стран.

Украину представляло 17 военнослужащих, которые продемонстрировали высокую эффективность в применении беспилотников. Заметим, что в условных боях украинские защитники несколько раз вывели из строя шведское танковое подразделение, из-за чего тренировки приходилось перезапускать трижды.