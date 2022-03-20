США будут давать 5 миллионов долларов за информацию об активах российских коррупционеров

В Конгрессе США учредили программу вознаграждений за возврат активов клептократии. Людям, которые предоставят информацию об активах российских подсанкционных олигархов или коррупционеров, могут выплатить 5 миллионов долларов.

По программе, вознаграждение будут выплачивать квалифицированным лицам. Информация, которую они предоставят, должна привести к ограничению, аресту, конфискации или репатриации похищенных активов, связанных с коррупцией иностранного правительства.

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За информацию по активам российских коррупционеров предусмотрено вознаграждение

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы США ищут информацию, которая может привести к аресту, ограничению, конфискации или репатриации активов, связанных с коррупцией с участием правительства России. Речь идет об активах, которые:

находящихся на счетах в банках США или филиалах иностранных банков в США;

поступают в пределах Соединенных Штатов;

находятся во владении или под контролем любого лица США.

Люди, которые предоставляют такую информацию, могут иметь право на 5 миллионов долларов вознаграждения.

В соответствии с законом, срок "похищенные активы" означает финансовые активы под юрисдикцией Соединенных Штатов, которые составляют любые доходы, полученные от коррупции иностранного правительства, прямо или косвенно или прослеживаются за ними,

– говорится в сообщении.

На вознаграждение не имеют права сотрудники иностранных, федеральных, государственных или местных органов власти США, которые предоставляют информацию, полученную при исполнении ими служебных обязанностей. В свою очередь, вознаграждение для людей, которые также являются причастными к нарушению, уменьшать или вообще не выплачивать.

Размер вознаграждения будет зависеть от ценности предоставленной информации. Перед выплатой ее обязательно будет утверждать министр финансов. Кроме этого, он может увеличить сумму вознаграждения до более 5 миллионов долларов.

От чего будет зависеть размер награды:

от того, была ли информация ранее известна следственным органам,

от риска, который взял на себя информатор,

от важности информации, которая привела к ограничению или аресту, конфискации или репатриации обнаруженных активов.

Лицо информатора и размер вознаграждения, которое ему выплатят, – строго конфиденциальны. За сознательное предоставление ложных данных на нарушителя может ожидать наказания за ложные показания.

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