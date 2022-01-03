США будут колоть подросткам бустерные прививки вакциной Pfizer

3 января 2022 , 21:00
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Источник:

пресс-служба FDA

В США одобрили бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило для этого использовать вакцину Pfizer.

Таким образом в США хотят расширить программу по ревакцинации. Ведь теперь будут более широко использовать одну бустерную дозу также и среди подростков.

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Время между вакцинациями можно сократить

Регулятор США также разрешил колоть бустерную дозу препаратом Pfizer и BioNTech минимум до 5 месяцев после первичной вакцинации.

Таким образом время между ними сократили на месяц. Ведь ранее рекомендованный срок составлял 6 месяцев.

Кроме того, в документе специалисты уточняют, что разрешают вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5 – 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Что известно о вакцинации подростков

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Автор: Оксана Княжик