США будут колоть подросткам бустерные прививки вакциной Pfizer

В США одобрили бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило для этого использовать вакцину Pfizer.

Таким образом в США хотят расширить программу по ревакцинации. Ведь теперь будут более широко использовать одну бустерную дозу также и среди подростков.

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Время между вакцинациями можно сократить

Регулятор США также разрешил колоть бустерную дозу препаратом Pfizer и BioNTech минимум до 5 месяцев после первичной вакцинации.

Таким образом время между ними сократили на месяц. Ведь ранее рекомендованный срок составлял 6 месяцев.

Кроме того, в документе специалисты уточняют, что разрешают вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5 – 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Что известно о вакцинации подростков

Израильские ученые проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в частности изучали противодействие штамму Дельта. Как показывало исследование, вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 является высокоэффективной против мутированной версии вируса.

В то же время США отсрочили одобрение препарата Moderna для вакцинации людей до 18 лет. Проходила проверка связи между вакцинацией и редкими ишемическими нарушениями у молодых ребят после второй прививки этим препаратом.

Министерство здравоохранения подготовило документы по вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 14 лет. Когда начнут иммунизировать подростков не было известно. В то же время Минздрав уверял, что массовая вакцинация подростков в Украине пока не рассматривается. Она станет возможной после вакцинации большинства взрослого населения.

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