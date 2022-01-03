Таким чином у США хочуть розширити програму з ревакцинації. Адже тепер будуть більш широко використовувати одну бустерну дозу також і серед підлітків.

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Час між вакцинаціями можна скоротити

Регулятор США також дозволив колоти бустерну дозу препаратом Pfizer і BioNTech мінімум до 5 місяців після первинної вакцинації.

Таким чином час між ними скоротили на місяць. Адже раніше рекомендований термін становив 6 місяців.

Крім того, в документі фахівці уточнюють, що дозволяють вакцинацію деяких груп дітей у віці 5 – 11 років з ослабленим імунітетом.

Що відомо про вакцинацію підлітків

Ізраїльські вчені проаналізували ефективність вакцинації проти коронавірусу серед підлітків, зокрема вивчали протидію штаму Дельта. Як показувало дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 є високоефективною проти мутованої версії вірусу.

Водночас США відтерміновували схвалення препарату Moderna для вакцинації людей до 18 років. Тривала перевірка зв'язку між вакцинацією та рідкісними ішемічними порушеннями у молодих хлопців після другого щеплення цим препаратом.

Міністерство охорони здоров’я підготувало документи щодо вакцинації проти коронавірусу дітей у віці від 14 років. Коли почнуть імунізуватимуть підлітків не було відомо. Водночас МОЗ запевняло, що масова вакцинація підлітків в Україні поки не розглядається. Вона стане можливою після вакцинації більшість дорослого населення.

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