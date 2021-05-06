США будут реагировать на необдуманные или агрессивные действия России. Речь идет, в частности, об агрессии против Украины, ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также хакерстве и вмешательстве в выборы.

Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, находясь в Великобритании. Там состоялся саммит стран G7.

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Мы бы предпочли более стабильные и более предсказуемые отношения,

– подчеркнул он.

В заявлении G7, опубликованном после двухдневных переговоров, Кремль подвергся критике за "безответственное и дестабилизирующее поведение", особенно в отношении Украины.

Что на саммите G7 говорили о России

Министры иностранных дел стран G7 подтвердили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией.

В то же время они призвали Москву принять меры по деэскалации ситуации на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Дипломаты заверили, что будут укреплять коллективные возможности для противодействия и сдерживания угрожающего поведения России.

Блинкен прибыл в Украину

В ночь на 6 мая Энтони Блинкен прибыл в Украину. В Госдепе заверили, что он подчеркнет непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Киеве госсекретарь США встретится, в частности, с главой МИД Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Кроме этого, Блинкен намерен провести встречу с сотрудниками американского посольства в Киеве, а также провести интервью для СМИ.